左第５中手骨骨折でリハビリ中の巨人・リチャード内野手（２６）が２３日、Ｇ球場の室内でフリー打撃を再開した。悪天候で屋外から変更となったが、４３日ぶりに打撃投手の球を打ち込み「野球ってこんなに楽しかったんだなと思いました。幸せです」と充実の汗を拭った。３月１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で左手小指付近に死球を受けて離脱。４月中旬にマシン打撃やノックを再開している。「今日は投手