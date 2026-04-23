３人組バンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」（オモイノタケ）のボーカル＆キーボード・藤井怜央と、妻でラッパーのＡＳＯＢＯｉＳＭ（アソボイズム）が２３日にそれぞれのインスタグラムを更新し、ＡＳＯＢＯｉＳＭの第１子妊娠を報告した。２人は連名でコメントを掲載。「私たちから皆さまにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と妊娠を発表。「現在安定期に入り、周囲のサポートに感謝しながら母子ともに健康に