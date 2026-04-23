３人組バンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」（オモイノタケ）のボーカル＆キーボード・藤井怜央と、妻でラッパーのＡＳＯＢＯｉＳＭ（アソボイズム）が２３日にそれぞれのインスタグラムを更新し、ＡＳＯＢＯｉＳＭの第１子妊娠を報告した。

２人は連名でコメントを掲載。「私たちから皆さまにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と妊娠を発表。「現在安定期に入り、周囲のサポートに感謝しながら母子ともに健康に過ごしております」と体調を伝え、「これからも夫婦それぞれ音楽活動に向き合いながら、 変わらず歩んでいきますので、どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とそれぞれのファンにメッセージを寄せた。

夫の藤井は「日々、妊娠・出産に向き合う姿に触れる中で、その大変さと尊さを強く感じるとともに、感謝の気持ちが募るばかりです」と妻に感謝。「夫として、そしてこれから父になる立場として、自分にできる最大限のサポートをし、無事に産まれてくることを心から願いながら、これまで以上に音楽活動にも力を入れて頑張っていきます！」と意気込んだ。

妻のＡＳＯＢＯｉＳＭは長文を投稿。「しばらくの間活動を制限していたため、突然ライブもＳＮＳの投稿も減ってしまって、時折ご心配のメッセージもいただいておりましたので、この場を借りてお伝えできればと思いました」と書き出す。「無事、今は安定期に入り、母子共に健康で過ごさせていただいております」と伝え、周囲のサポートに感謝した。

今後の音楽活動については「ＡＳＯＢＯｉＳＭとしての活動は、私にとって守り続けたい心の拠り所でもあり、仕事と子育ての両立など、漠然とした不安ももちろんあるのですが、音楽と向き合う気持ちは変わらず持ち続けながら、授かった尊い命もどちらも全力で大切にしたいと思っています」という。活動休止はせず「しばらくスローペース」になると報告。「残り少しの妊娠期間も大事にしながら、音楽の方も復帰できるように頑張っていきますので、ぜひ気長に見守ってくれると嬉しいです！」と呼びかけた。

「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」は結成後から渋谷を中心にストリートを始め、２０２０年５月、インディーズながらＹｏｕＴｕｂｅ チャンネル「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」に登場。２４年２月にリリースした「幾億光年」が大ヒットとなり、同年のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場を果たした。

妻のＡＳＯＢＯｉＳＭは２０１５年にシンガー・ソングライターとしてデビューし、１７年からラッパーとしての活動を始めた。藤井とＡＳＯＢＯｉＳＭは２０１８年に結婚した。