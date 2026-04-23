【モデルプレス＝2026/04/23】King ＆ Princeの4大ドームツアー「King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDが、6月24日に発売決定。さらに、デビュー記念日の5月23日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信され、King ＆ Princeの全楽曲が配信開始となることが、YouTube LIVEにて発表された。【写真】キンプリ4大ドームツアー、圧巻パフォーマンス◆King ＆ Prince4大ドームツアー Blu-