King ＆ Prince、4大ドームツアー東京D公演のBlu-ray＆DVD化が決定 デビュー記念日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信へ
今年1月から開催された、King ＆ Princeの4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDが6月24日に発売することが決定した。このほどグループ公式YouTubeチャンネルにて、ティザー映像が公開された。
【動画】ライブの思い出が蘇る…公開されたティザー
さらに、デビュー記念日の5月23日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信され、King ＆ Princeの全楽曲が配信開始となることも、本日開催したYouTube LIVEで発表された。
今回パッケージ化されるのは、昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っ提げて、今年（2026年1月17日〜）開催された4大ドームツアーの2月19日開催・東京ドーム公演の映像。今回のツアーは『STARRING』の世界観を鮮やかに拡張した、まさに極上のエンターテインメントショー。コンセプトづくりはもちろん、ライブ演出の細部に至るまで、メンバー2人が中心になってこだわり抜いたツアーとなっている。
今作はSNSでの総再生回数が4.5憶回を突破した「Theater」をはじめとしたアルバム収録曲に加えて、2人体制でのライブとしては初披露となるファン垂涎の楽曲たち、さらに「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を贅沢に盛り込んだ、全32曲の大ボリューム。特典映像には初回限定盤・通常盤それぞれ異なる映像が収録され、詳細は後日発表される。
さらに、デビュー8周年の記念日となる来月5月23日には、これまで配信されていなかったシングルカップリング曲やアルバム収録曲など、全78曲が一斉配信開始。King & Princeの全楽曲が、ストリーミングサービスやダウンロードサービスで聴けるようになる。
【動画】ライブの思い出が蘇る…公開されたティザー
さらに、デビュー記念日の5月23日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信され、King ＆ Princeの全楽曲が配信開始となることも、本日開催したYouTube LIVEで発表された。
今作はSNSでの総再生回数が4.5憶回を突破した「Theater」をはじめとしたアルバム収録曲に加えて、2人体制でのライブとしては初披露となるファン垂涎の楽曲たち、さらに「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を贅沢に盛り込んだ、全32曲の大ボリューム。特典映像には初回限定盤・通常盤それぞれ異なる映像が収録され、詳細は後日発表される。
さらに、デビュー8周年の記念日となる来月5月23日には、これまで配信されていなかったシングルカップリング曲やアルバム収録曲など、全78曲が一斉配信開始。King & Princeの全楽曲が、ストリーミングサービスやダウンロードサービスで聴けるようになる。