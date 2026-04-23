高知県三原村の公園でスイレンが咲き始めています。水面に鮮やかに花開くスイレン。三原村の星ケ丘公園の池には約20種類、150株のスイレンが植えられています。公園を管理している「四万十かいどう推進協議会 三原支部」によりますと、こちらのスイレンは4月上旬から徐々に咲き始めたということです。この日は温帯性の3種類のスイレン、約50株が花を開いていました。■星ケ丘公園 丁野英俊さん「きれいな花を見てほしい。色がいろ