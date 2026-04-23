「桜の咲く頃に会いましょう」──2025年5月に初開催された＜姫路シラサギROCK FES＞で再会を約束したとおり、桜が咲き誇る3月28日および29日に、兵庫・姫路アクリエ大ホールにて＜姫路シラサギROCK FES 2026＞が行われた。主催者であるPsycho le Cémuをはじめ、個性豊かな充実したステージと姫路を思う気持ちにあふれた、熱く温かい二日間のオフィシャルレポートをお届けする。Psycho le Cémuと言えば、ロックバンドの