科学者は長年にわたり、雷雨の際に樹木の葉の先端でコロナ放電という微弱な放電現象が発生するとの仮説を持っていましたが、自然界で樹木のコロナ放電が確認されたことはありませんでした。新たな研究で、アメリカ・ペンシルベニア州立大学の研究チームが自動車に取り付けた特殊な装置を使い、樹木の葉におけるコロナ放電を自然界で初めて観測したと報告しました。Corona Discharges Glow on Trees Under Thunderstorms - McFarlan