株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、企業に勤務する正社員を対象に「AI活用が変える職場とマネジメント業務調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 勤務先の経営層・上司・同僚の約4割がAIを積極的に活用、職場での成果実感も広がる 6割超が積極的に活用と自認。自身の課題解決だけでなく組織の課題解決への広がりも 仕事活用群