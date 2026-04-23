去年5月、須坂市で強風によって飛ばされたとみられるパイプ製の小屋が列車に衝突し、乗客3人が死傷した事故について23日、国の運輸安全委員会は、調査の途中経過を示し事故後の車内の様子を公開しました。この事故は去年5月21日の夕方、長野電鉄の長野駅行きの普通列車が須坂市の日野駅近くで強風によって飛ばされたとみられるパイプ製の小屋と衝突したものです。この事故で先頭車両に乗っていた当時56歳の男性が死亡し、男性2人が