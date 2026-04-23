【写真】目黒蓮×今田美桜『わたしの幸せな結婚』の印象的なシーン／目黒蓮『わたしの幸せな結婚』場面写真＆オフショット Prime Videoの公式SNSで、“よい夫婦の日”にあわせて映画『わたしの幸せな結婚』が紹介され、あらためて注目を集めている。 ■目黒蓮主演『わたしの幸せな結婚』をPrime Videoが紹介 『わたしの幸せな結婚』は、大正ロマンを思わせる時代を背景に、ある宿命をもつ家系に生まれ、能力のなさや生