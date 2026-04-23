目黒蓮のサラサラ長髪を結う。美しい鼻筋とフェイスラインが際立つ横顔に「完璧すぎる」「見惚れるくらいかっこいい」「長髪似合う」と反響

【写真】目黒蓮×今田美桜『わたしの幸せな結婚』の印象的なシーン／目黒蓮『わたしの幸せな結婚』場面写真＆オフショット

Prime Videoの公式SNSで、“よい夫婦の日”にあわせて映画『わたしの幸せな結婚』が紹介され、あらためて注目を集めている。

■目黒蓮主演『わたしの幸せな結婚』をPrime Videoが紹介

『わたしの幸せな結婚』は、大正ロマンを思わせる時代を背景に、ある宿命をもつ家系に生まれ、能力のなさや生い立ちゆえに家族から虐げられてきたヒロインが、自分を信じて愛してくれる男性と出会い、その人を愛することで新たな運命を切り開いていく物語。目黒蓮（Snow Man）が主演を務め、今田美桜がヒロインを演じた。

投稿では、「不器用で、いとおしい。少しずつ重なり合う、ふたりの心。目黒蓮×今田美桜が紡ぐ、切なくも美しいラブストーリー」とつづり、作品を紹介。見放題配信中であることも伝えている。

添えられたビジュアルには、今田演じる美世が目黒演じる清霞の髪を結う印象的なシーンが使用されている。サラサラの銀髪ロングヘアの目黒が穏やかな表情を見せており、静かなぬくもりと作品の世界観が伝わってくる1枚だ。

SNSでは、「目を奪われる目黒くんの美しさ」「めめ担になったきっかけ」「見惚れるくらいかっこいい」「続編熱望」「横顔が綺麗すぎる」「長髪似合う」「見惚れる」「鼻の高さもフェイスラインも完璧すぎる」といった声が寄せられている。

■目黒蓮『わたしの幸せな結婚』場面写真＆オフショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/