「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。3月6日(金)に放送された「マッチョ肉大食い対決！総重量6キロ名店ステーキを爆食」の内容をプレイバック！【動画】「デカ盛りハンター」新人大食い女子三つ巴バトル！スペシャル映像公開中今回の企画は、爆食マッチョ・Ryuと、野田クリスタルが激推しするマッチョ芸人3人による“大食いマッチョ”頂上決戦。Ryuに挑むのは、青木マッチョ（かけおち）、ラグビー芸人・しんや、“吉本興