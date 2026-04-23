＜総重量6kg＞「マロリーポークステーキ」肉塊バトルでマッチョ4人が激突！：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。
3月6日(金)に放送された「マッチョ肉大食い対決！総重量6キロ名店ステーキを爆食」の内容をプレイバック！
【動画】「デカ盛りハンター」新人大食い女子三つ巴バトル！スペシャル映像公開中
今回の企画は、爆食マッチョ・Ryuと、野田クリスタルが激推しするマッチョ芸人3人による“大食いマッチョ”頂上決戦。
Ryuに挑むのは、青木マッチョ（かけおち）、ラグビー芸人・しんや、“吉本興業イチのデカい男”肉限界（エナジー生活）の3人。
制限時間は60分。1対3のハンデマッチで、マッチョ芸人チームが勝てば賞金10万円を獲得できる。バトルの行方を、MCのカミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）と、ゲストの小栗有以（AKB48）が見守った。
舞台はマロリーポークステーキ 川崎 ラ チッタデッラ店。用意されたのは、総重量6kgの「限界突破のトリプル肉塊ステーキ」。
豚肩ロース2kg×3個を低温調理でじっくり火入れし、最後に高温で焼き上げた一品で、通常の約22倍という規格外サイズだ。
Ryuはステーキを豪快にかみちぎり、「豚の甘みが半端ない！」と余裕の表情。味わいながらも、食べっぷりで圧倒する構えを見せる。
一方のマッチョ芸人チームは、1つの塊を3等分して挑戦。
しんやと肉限界は脂身を積極的に食べて飲み込みやすくするパワー戦略、青木は一口サイズにカットしてアゴの負担を減らすテクニック重視と、それぞれ異なる作戦で攻める。
Ryuは瞬く間に巨大ステーキの1つを約半分まで食べ進める。今回はアゴの力だけでなく、肉を切り続ける前腕の力も重要となるため、筋トレでしっかり仕上げてきたという。
対するマッチョ芸人チームは、全員がラグビー経験者。現役時代は練習だけで毎回2kgほど体重が落ちるため、それを取り戻すために一晩で2kg食べることも珍しくなかったそう。
しんやは「大食いは普通のこと」と言い切り、「イージーゲームです」とRyuを挑発する。
開始7分30秒、Ryuが1つ目のステーキを一足先に完食。
しんやと肉限界も僅差で追うが、ここでマッチョ芸人チームは作戦を変更。大食い番組好きのゲスト・小栗のアドバイスを受け、2つ目はアゴの負担が大きい脂身ではなく、赤身から食べ進める方針に切り替える。
さらに、お店特製のオニオンソースで味変し、ペースアップ！
一方のRyuは、3kgを完食してもなおマイペース。普段の筋トレでアゴも自然と鍛えられているといい、疲れは一切見せない。「真のマッチョはアゴ力」と余裕のコメントでプレッシャーをかける。
そんな中、肉限界は収録前にRyuへ腕相撲を挑み、3戦3敗だったことを告白。その悔しさをバネに「大食いでは圧勝する」と闘志を燃やす。
20分経過時点で、Ryuは早くも残り1つ。
約300g差で追うマッチョ芸人チームは逆転を狙うが、表情には徐々に疲れの色がにじみ始める。
流れを変えたいマッチョ芸人チーム。
青木はくるみ割りで気合いを入れ直し、肉限界は特別に許可を得て持参したミックススパイス「マキシマム」で味変に踏み切る。
そんな3人に、ゲストの小栗が再びアドバイス。アゴの疲労を和らげるエラほぐしを伝授し、つい会話に流れがちな3人へ「手を止めないで」と発破をかける。
しかし30分経過時点で、その差は500gに拡大。
それでも食べ続けるマッチョ芸人チームをよそに、Ryuは最後の一口を口に運ぶ。
Ryuは圧倒的な強さを見せつけ、45分5秒で完食。
最期は余裕のウインクを見せ、大食いマッチョ対決を制した。
両チームの総摂取量は12kg。
「マロリーポークステーキ」さん、ごちそうさまでした！
3月6日(金)に放送された「マッチョ肉大食い対決！総重量6キロ名店ステーキを爆食」の内容をプレイバック！
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Ryuに挑むのは、青木マッチョ（かけおち）、ラグビー芸人・しんや、“吉本興業イチのデカい男”肉限界（エナジー生活）の3人。
舞台はマロリーポークステーキ 川崎 ラ チッタデッラ店。用意されたのは、総重量6kgの「限界突破のトリプル肉塊ステーキ」。
豚肩ロース2kg×3個を低温調理でじっくり火入れし、最後に高温で焼き上げた一品で、通常の約22倍という規格外サイズだ。
Ryuはステーキを豪快にかみちぎり、「豚の甘みが半端ない！」と余裕の表情。味わいながらも、食べっぷりで圧倒する構えを見せる。
一方のマッチョ芸人チームは、1つの塊を3等分して挑戦。
しんやと肉限界は脂身を積極的に食べて飲み込みやすくするパワー戦略、青木は一口サイズにカットしてアゴの負担を減らすテクニック重視と、それぞれ異なる作戦で攻める。
Ryuは瞬く間に巨大ステーキの1つを約半分まで食べ進める。今回はアゴの力だけでなく、肉を切り続ける前腕の力も重要となるため、筋トレでしっかり仕上げてきたという。
対するマッチョ芸人チームは、全員がラグビー経験者。現役時代は練習だけで毎回2kgほど体重が落ちるため、それを取り戻すために一晩で2kg食べることも珍しくなかったそう。
しんやは「大食いは普通のこと」と言い切り、「イージーゲームです」とRyuを挑発する。
開始7分30秒、Ryuが1つ目のステーキを一足先に完食。
しんやと肉限界も僅差で追うが、ここでマッチョ芸人チームは作戦を変更。大食い番組好きのゲスト・小栗のアドバイスを受け、2つ目はアゴの負担が大きい脂身ではなく、赤身から食べ進める方針に切り替える。
さらに、お店特製のオニオンソースで味変し、ペースアップ！
一方のRyuは、3kgを完食してもなおマイペース。普段の筋トレでアゴも自然と鍛えられているといい、疲れは一切見せない。「真のマッチョはアゴ力」と余裕のコメントでプレッシャーをかける。
そんな中、肉限界は収録前にRyuへ腕相撲を挑み、3戦3敗だったことを告白。その悔しさをバネに「大食いでは圧勝する」と闘志を燃やす。
20分経過時点で、Ryuは早くも残り1つ。
約300g差で追うマッチョ芸人チームは逆転を狙うが、表情には徐々に疲れの色がにじみ始める。
流れを変えたいマッチョ芸人チーム。
青木はくるみ割りで気合いを入れ直し、肉限界は特別に許可を得て持参したミックススパイス「マキシマム」で味変に踏み切る。
そんな3人に、ゲストの小栗が再びアドバイス。アゴの疲労を和らげるエラほぐしを伝授し、つい会話に流れがちな3人へ「手を止めないで」と発破をかける。
しかし30分経過時点で、その差は500gに拡大。
それでも食べ続けるマッチョ芸人チームをよそに、Ryuは最後の一口を口に運ぶ。
Ryuは圧倒的な強さを見せつけ、45分5秒で完食。
最期は余裕のウインクを見せ、大食いマッチョ対決を制した。
両チームの総摂取量は12kg。
「マロリーポークステーキ」さん、ごちそうさまでした！