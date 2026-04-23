モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が23日、自身のインスタグラムで第3子妊娠を報告した。「いつも応援してくださるみなさまへ私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と第3子妊娠を報告した。「第3子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族