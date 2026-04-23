インスタグラム更新フィギュアスケート女子で昨年11月の全日本ジュニア選手権8位の17歳・村上遥奈が22日、自身のインスタグラムを更新。「今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました」と報告した。同日、日本スケート連盟は令和8年度の強化選手を発表。令和7年度は「強化選手B」だった村上の名は、リストになかった。17歳は「ご報告」として自身のインスタグラムを更新。「このたび、木下アカデミーを離