来月2日の八十八夜を前に22日、三重県鈴鹿市で、県内で生産された伊勢茶の初取引が行われました。三重県は、生産量全国3位を誇る茶どころで、主に煎茶と深蒸し煎茶、かぶせ茶の3種類が生産されていて、中でもかぶせ茶は全国シェアの約6割を占めています。22日は、鈴鹿市や亀山市、大台町などの茶農家7軒から、19点91．2キロが出品され、卸売り業者らが茶葉を手に取って、色や艶、香りなどを確認しました。そして、仲立ち人がそろば