全国的に問題となっている放置竹林の解消に向け、三重県桑名市で、柔らかな幼竹をメンマに活用する取り組みが始まりました。たけのこの産地として知られてきた桑名市では、人の管理が行き届かずに放置されている竹林が、約600万平方メートルに及ぶとみられています。これらの問題の解決策として、竹林の整備を行いながら、竹を活用した製品を製造しているまるしげが、国産メンマ作りを始めました。この時期、放置竹林につながる成