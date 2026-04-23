三重県伊勢市にある伊勢シーパラダイスでゴマフアザラシの赤ちゃんが生まれ、まっしろでフワフワの今だけの姿を見ようと、連日、多くの人が訪れています。今月8日に生まれたばかりのゴマフアザラシの赤ちゃん。体が白いフワフワとした毛に覆われているのは、赤ちゃんの今だけ。生後2週間から3週間後には、白い毛が抜け落ち、お母さんと同じゴマ模様になるということです。赤ちゃんは授乳期間中で、お母さんのルーと体を寄せあうな