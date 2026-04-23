◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）スポーツ報知評論家の村田真一氏がプロ初スタメンで初長打、初打点をマークした石塚裕惺内野手について「チャンスをものにしたね」とスター候補の台頭を喜んだ。一方で４三振と課題も。「１軍の投手に慣れることやし、それができる選手」と今後の飛躍を期待した。＊＊＊＊＊よく伸びたね。石塚の三塁打、打った時はどうかなと思ったけどしっかり振り抜いた分、