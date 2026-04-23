◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

スポーツ報知評論家の村田真一氏がプロ初スタメンで初長打、初打点をマークした石塚裕惺内野手について「チャンスをものにしたね」とスター候補の台頭を喜んだ。一方で４三振と課題も。「１軍の投手に慣れることやし、それができる選手」と今後の飛躍を期待した。

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よく伸びたね。石塚の三塁打、打った時はどうかなと思ったけどしっかり振り抜いた分、逆方向なのにあそこまで飛んだ。打ったのは外角高めのカーブ。言ってしまえば失投よ。でもね。高卒２年目の２０歳が、初めてのスタメンで、狙い球ではないけど、失投を長打にして仕留めたのは素晴らしいことよね。

一方で課題も出たよね。残りの打席は全部三振。変化球に苦労していたのが明らかで、最後の打席も全球スライダーで攻められた。やっぱり１軍と２軍の投手の一番の差は変化球。キレも全然違うし、例えば２軍では困ったら真っすぐが来るけど、１軍の投手はそこで変化球が来る感じかな。だから打席の中である程度「割り切る」ことが大事になってくるんよね。スコアラーやコーチとよく話して分析して狙い球やコースを絞って、何より本人がまずはそれを信じて打席に立って、迷わず振っていくこと。そのうち変化球のキレにも慣れてくるし、それができたら石塚なら結果は出てくる思う。変に当てにいったり、迷ったりしてたら、１軍の投手にはほんろうされちゃうだけよ。

チームにとって泉口の離脱は痛いけど、石塚にとっては大チャンス。プレーを見ているとコーチ時代に（坂本）勇人が台頭してきた時を思い出すよ。そんな選手めったに出て来んからね。ここでもう一歩、上のステージに進んでほしいね。（スポーツ報知評論家）