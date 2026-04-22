女優の平愛梨（41）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。子供の頃のエピソードを明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。平は「母が田村正和さんを大好きで、妹に“あなたのお父さんよ”って言っていて」と語った。妹とは、14歳下の女優の平祐奈。「妹が2歳の時に、テレビ見て急に泣いていて、どうして泣いてるの？ってみんなで聞いたら“本当のパパに会いたい”っ