◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム5×-4楽天(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムがサヨナラ勝利で楽天に連勝となりました。1点を追う8回、1アウトから四球でランナーを出すと、代走の五十幡亮汰選手がすかさず盗塁。その後、四球で1・2塁となり、清宮幸太郎選手のタイムリーが飛び出し、試合を振り出しに戻します。4-4で迎えた延長10回は、田中千晴投手から2死2・3塁とし、奈良間大己選手がレフト線へサヨナラタイムリー。前