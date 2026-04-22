◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人が”ヤングＧ”の活躍で中日に連勝した。先発した竹丸は５回６安打１失点で自身最多の１０奪三振をマーク。初登板で勝利した新人投手の４戦３勝は、球団８人目の快挙となった。以下、竹丸のヒーローインタビュー。ー投球を振り返って。「２回に一気に先制してくれたので、すごい投げやすかったです」ー４回にピンチを背負ったが、ギアが上がった。「しっかり腕を振っ