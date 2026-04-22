Official髭男dismが、両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」をリリースした。両曲はそれぞれ「スターダスト」は堤真一主演の新日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌、「エルダーフラワー」は綾瀬はるか主演の映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌を務めており、CDリリースに先駆け配信リリースされていた2曲。さらに、Blu-ray/DVDに収録されている「Official髭男dism - one-man tour FOUR-RE:ISM selected from Zepp Nagoy