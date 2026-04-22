OfficialÉ¦ÃËdism¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È/¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×È¯Çä¡£BD/DVD¼ýÏ¿¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¸ø³«
OfficialÉ¦ÃËdism¤¬¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È/¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
Î¾¶Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤ÏÄé¿¿°ì¼ç±é¤Î¿·ÆüÍË·à¾ì¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¼çÂê²Î¡¢¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2¶Ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Blu-ray/DVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖOfficialÉ¦ÃËdism - one-man tour FOUR-RE:ISM selected from Zepp Nagoya(2026.01.22)¡×¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
ËÜºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤À¤±¤Ç²ó¤ëFC¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤«¤é¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ä¡ÖMake Me Wonder¡×¡ÖSanitizer¡×´Þ¤àÁ´5¶Ê¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ä³Æ¸ø±é¤ËÌ©Ãå¤·¤¿one-man tour FOUR-RE:ISM Special Digest Movie¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤Æ¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ä¡¢ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¤Î¡ãOfficialÉ¦ÃËdism - one-man tour FOUR-RE:ISM-¡ä¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅÃæ¡£¤¼¤ÒÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Î¾³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«Ãæ¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤Ï¡¢masaki watanabe»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢200¸Ä¤Î¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¼ý¤á¤¿ÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢º£¸¶ÅÅµ¤»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÅ¤«¤Ç²¹¤«¤Ê±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤ä¡¢½øÈ×¤ÎÂç±«¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì´Ö¤¬ÇÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4·î¤«¤é¿·¥Ä¥¢¡¼¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡ä¤òÁ´¹ñ17²ñ¾ì26¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î¤«¤é¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È/¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp
¢¡¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®URL¡§https://HGDN.lnk.to/ElderFlower
¢¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×
2026Ç¯4·î13Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®URL¡§https://hgdn.lnk.to/Stardust
◾️CD¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È/¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp
¢§·ÁÂÖ¡¦ÉÊÈÖ¡¦²Á³Ê
CD¡ÜBlu-ray¡¡PCCA.06477¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡ÜDVD¡¡PCCA.06478¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD Only¡¡PCCA.70586¡¡1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://HGDN.lnk.to/CD_stardust_elderflower
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È
02.¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼
03.¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È -Instrumental-
04.¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼ -Instrumental-
¢§Blu-ray / DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
OfficialÉ¦ÃËdism - one-man tour FOUR-RE:ISM selected from Zepp Nagoya(2026.01.22)
01.Anarchy
02.Sanitizer
03.¤é¤·¤µ
04.Make Me Wonder
05.FIRE GROUND
ÆÃÅµ±ÇÁü:one-man tour FOUR-RE:ISM Special Digest Movie
¢§ÈÎÇäÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓTOWERminiÁ´Å¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È¡ÊW65¡ßH65ÐÍ½Äê)
Á´¹ñHMV/HMV&BOOKS online¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹W70¡ßH115mm¡ÊÅ¸³«»þ175¡ß193mm¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
PCSC´Þ¤à¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§¥¸¥ã¥±¼Ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢§OfficialÉ¦ÃËdism¡Ø¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È/¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÙÈ¯ÇäµÇ° ¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡õ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è³«ºÅ·èÄê
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp
◾️±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù
¢§¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
»ûÅÄ¥Ê¥º¥Ê¡Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÀÄÇ¯¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡½¡½24Ç¯Á°¡¢17ºÐ¤Î¥Ê¥º¥Ê¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ç¸«¤«¤±¤ë¹â¹»À¸¡¦ÉÙµ×¿®²ð¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤Ë¤Ò¤½¤«¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿®²ð¤Ï³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÌ´Ãæ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü¡¢2000Ç¯3·î8Æü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡½¡½2024Ç¯¡¢¥Ê¥º¥Ê¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿®²ð¤ÎÉã¡¦Î´¼£¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¡£¤½¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò³Î¤«¤Ë´¶¤¸¡¢
ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿®²ð¤Îºß¤ê¤·Æü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î´¼£¤Ï¥Ê¥º¥Ê¤Ë°¸¤Æ¤Æ¼ê»æ¤òÄÖ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
°¦¤¹¤ë¼Ô¤òË´¤¯¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤¿Î´¼£¤È¥Ê¥º¥Ê¤È¤Îî°íð¤Ë¤è¤ê¡¢24Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤È¥Ê¥º¥Ê¤¬¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡½¡½¤½¤Î¼ê»æ¤¬¡È´ñÀ×¡É¤òµ¯¤³¤¹¡£
¢§±ÄÃÄÃÏ²¼Å´ÆüÈæÃ«ÀþÃæÌÜ¹õ±Ø¹½ÆâÎó¼ÖÃ¦Àþ¾×ÆÍ»ö¸Î¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
2000Ç¯¡ÊÊ¿À®12Ç¯¡Ë3·î8Æü¸áÁ°9»þ1Ê¬º¢¡¢ÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ê¸½¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡ËÆüÈæÃ«Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤éÃæÌÜ¹õ±Ø¤ËÆþÀþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤¬¥«¡¼¥Ö¤ÇÃ¦Àþ¤·¡¢ÂÐ¸þÎó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿Å´Æ»»ö¸Î¡£»à¼Ô5Ì¾¡¢Éé½ý¼Ô64Ì¾¡Ê2000Ç¯10·î26ÆüÉÕ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº¸¡Æ¤²ñÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï63Ì¾¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢Ê¿À®28Ç¯4·î¡¢¼Â¼Ö¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼ÂÃÏ·±Îý¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÁí¹ç¸¦½¤·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì¤Ë³«½ê¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù
¸ø³«¡§2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§¡¡ÀÐ°æÍµÌé¡Ê¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄ«Æü¡Ù¡¢¡Ø·î¡Ù¡Ë
¢§½Ð±é¼Ô¡¡
°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¡¡¿¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï
²»ÈøÂö¿¿¡¡ÉÙÅÄË¾À¸¡¡À¾Àî°¦è½¡¡¡¿¡¡¿ûÅÄ¾Úö
³Þ¸¶½¨¹¬¡¡ÄÅÅÄ´²¼£¡¡¸¶Æü½Ð»Ò
º´Æ£¹À»Ô
¼çÂê²Î¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÊIRORI Records / PONY CANYON¡Ë
À½ºî´´»ö¡§¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¥á¥¤¥«¡¼¥º
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡§©2026 ±Ç²è¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§¸ø¼°
¥µ¥¤¥È¡§https://loveletter.toho-movie.jp
X¡§https://x.com/loveletter_mov
Instagram¡§https://www.instagram.com/loveletter_mov/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@loveletter_mov
◾️ÆüÍË·à¾ì¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¸àÅ´Ê¸¿Í¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¸¦µæ¤¬ÀìÌç¤ÎÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£Å·ºÍÅªÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢Å·ºÍ¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò°Ç¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âŽ¥Ž¥Ž¥¡£»¨»ïµ¼Ô¤ÎÌ¸»³¿Í¹á¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ä¹¡Ê¿¿ÈôÀ»¡Ë¤«¤é¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÏ¢ºÜÃ´Åö¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡Ö¥·¥ã¡¼¥¯¥Ø¥Ã¥É¡×¤Î¼èºà¤Ø¡£¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¹á¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÌ¤ÎÆü¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥¯¥Ø¥Ã¥É¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤ä¤ëµ¤¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶¯¹ë¡¢º£¤Ï¼å¾®¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ö¥ë¥º¡×¤À¡£¤½¤Î¥Ö¥ë¥º¤ÎÎý½¬¾ì¤Ë¸àÅ´¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥Ö¥ë¥º¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸àÅ´¤Î½¾»ÐËå¤ÎÆüÌî²íÈþ¡ÊµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ë¤Ç¡¢Èà½÷¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÌäÂê»³ÀÑ¤ß¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£¡ÈÆñÌä¤ò²ò¤¯¡É¤³¤È¤¬À¸¤¤¬¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡¦¸àÅ´¤Ï¡¢Îý½¬¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡ª ¤³¤Î¥Á¡¼¥àÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤À¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤Í×°ø¤ò¡Ö°µÅÝÅª¥¨¡¼¥¹¤ÎÉÔºß¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎµÜ²¼ÎÃ¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤¬È¿±þ¡£¶¥µ»ÍÑ¼Ö¤¤¤¹¡¢ÄÌ¾Î¥é¥°¼Ö¤Ç¸àÅ´¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤ßŽ¥Ž¥Ž¥¡£
¿´¤È¿´¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡È°¦¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡£°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡È¥®¥Õ¥È¡É¤ÎÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¢§ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ï ÆüÍË·à¾ì¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù
¡ÎÊüÁ÷Æü»þ¡Ï 4·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¤è¤ë9:00¡Á9:54
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï¡¡
¸àÅ´¡¡Ê¸¿Í Äé¡¡¿¿°ì
µÜ²¼¡¡ÎÃ »³ÅÄÍµµ®
Ì¸»³¡¡¿Í¹á ÍÂ¼²Í½ã
Ä«Ã«¡¡·½ÆóÏº ËÜÅÄ¶ÁÌð
Î©Àî¡¡²ÆÉ§ ºÙÅÄÁ±É§
Ã«¸ý¡¡Áï°ì ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ
·¯Åç¥¥ã¥µ¥ê¥ó½©»Ò ±ß°æ¤ï¤ó
ºäÅì¡¡ÂóÌé ±Û»³·ÉÃ£
Ãæ»³¡¡¹¥ÂÀÏº È¬Â¼ÎÑÂÀÏº
ÃÝ¾¾¡¡·ò¼£ ¤ä¤¹¡Ê¤º¤ó¡Ë
Íû¡¡Éð¿Ã ¿å´Ö¥í¥ó
´òÎ¤¡¡ÌïÀ¸ ÉÚ¼êËãÌ¯
µ×ÊÝÅÄ¡¡°ì¿® ¥Î¥Ü¤»¤â¤ó¤Ê¤Ù
À¾¿Ø¡¡À¿»Ò ¿¿Èô¡¡À»
½¡Áü¡¡ºù µÜ粼¡¡Í¥
µÜ²¼¡¡·¯Âå ËãÀ¸Í´Ì¤
µÜ²¼¡¡Ã£Ìé ¿û¸¶ÂçµÈ
ÆüÌî¡¡²íÈþ µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò
¹ñ¸«¡¡ÌÀÊÝ °ÂÅÄ¡¡¸²
¡Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ï
À½ºîÃøºî¡¡£Ô£Â£Ó
µÓËÜ¡¡¶âÂôÃÎ¼ù
¼çÂê²Î¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×OfficialÉ¦ÃËdism(IRORI Records / PONY CANYON)
´ë²è¡¿±é½Ð¡¡Ê¿Ìî½Ó°ì
±é½Ð¡¡²ÃÆ£¾°¼ù
¡¡¡¡¡¡°ËÆ£¹°¹¸
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡µÜ粼¿¿º´»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆâÀîÍ´µª
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ãæß·ÈþÇÈ
´Æ½¤¡¦¶¨ÎÏ¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ï¢ÌÁ
¢§¸ø¼°
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ï@gift_tbs
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡Ïgift_tbs
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡Ï@gift_tbs
◾️¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡ä
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡Ë°¦É²¡¦°¦É²¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡ËÂçÊ¬¡¦iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
2026Ç¯5·î12Æü¡Ê²Ð¡ËÄ¹ºê¡¦¥¢¥ë¥«¥¹SASEBO Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡Ê»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û¡Ë
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¶üÏ©Ê¸²½¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦SGC HALL ARIAKE
2026Ç¯7·î12Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦SGC HALL ARIAKE
2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î19Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2026Ç¯7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¢¡·ô¼ï¡¿ÎÁ¶â
¢§¥Û¡¼¥ë¸ø±é
»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤³¤É¤â4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Âçºå¡¦¿ÀÆàÀî
»ØÄêÀÊ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤³¤É¤â5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026
◾️¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026¡ä
2026Ç¯8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¥½¥¦¥ë / KSPO DOME
2026Ç¯8·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë / The Star Theatre
2026Ç¯8·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡ËÂæËÌ / Taipei Arena
2026Ç¯9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ð¥ó¥³¥¯ / UOB LIVE
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó
¡ÚÇ¯¡¦·î²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¼õÉÕ¡Ë¡Û¢¨ÆüËÜ±ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00 ¡Á 4·î6Æü¡Ê·î¡Ë23:59¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
ÅöÍîÈ¯É½¡§2026Ç¯4·î13Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¼õÉÕ¡Ë¡Û¢¨¸½ÃÏÄÌ²ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ³«»Ï¡§2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á
¡¦¥½¥¦¥ë¡§¸½ÃÏ»þ´Ö19:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19:00¡Ë¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡§¸½ÃÏ»þ´Ö12:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13:00¡Ë¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂæËÌ¡§¸½ÃÏ»þ´Ö12:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13:00¡Ë¼õÉÕ³«»Ï
¼õÉÕ¥Ú¡¼¥¸¡§https://kham.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P18C4VJ0#
¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡§¸½ÃÏ»þ´Ö10:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12:00¡Ë¼õÉÕ³«»Ï
¼õÉÕ¥Ú¡¼¥¸¡§ticketmelon.com/viji/higedan
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://event.higedan.com/feature/asiatour2026
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡OfficialÉ¦ÃËdism ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡OfficialÉ¦ÃËdism ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡OfficialÉ¦ÃËdism ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡OfficialÉ¦ÃËdism ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡OfficialÉ¦ÃËdism ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok