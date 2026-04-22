カメレオン・ライム・ウーピーパイが、4月8日にリリースした新曲「Perfect」のMVwp公開した。本作は、ポップでキュートな衣装に身を包んだ3人が、メンバーお気に入りの巨大バナナを乗せて--海も山も、現実も幻想も、過去も未来もぶち抜きながら、我が道を愉快に駆け抜ける映像になっているという。実写映像にAIを駆使したファンタジックな世界観を掛け合わせることで、現実と非現実がシームレスに交錯。人生、山あり谷あり、犬あり