カメレオン・ライム・ウーピーパイが、4月8日にリリースした新曲「Perfect」のMVwp公開した。

本作は、ポップでキュートな衣装に身を包んだ3人が、メンバーお気に入りの巨大バナナを乗せて--海も山も、現実も幻想も、過去も未来もぶち抜きながら、我が道を愉快に駆け抜ける映像になっているという。

実写映像にAIを駆使したファンタジックな世界観を掛け合わせることで、現実と非現実がシームレスに交錯。人生、山あり谷あり、犬あり、恐竜あり…とカオティックで遊び心あふれる映像作品に仕上がったとのこと。なお本MVも、撮影から編集までメンバー自身が全て手がけている。

https://youtu.be/-_TQSnx8lz4

「Perfect」は、FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS MORNING EDITION 〜ソフト９９ CAR LIFE WITH YOU〜」内のラジオCM「SOFT99 CAR LIFE WITH SONG」のために制作された、カーライフをテーマにした楽曲で、現在オンエアされている。

◾️「Perfect」

2026年4月8日（水）リリース

配信：https://clwprecords.bfan.link/Perfect Processed with VSCO with al1 preset ▼タイアップ情報

FM802 ソフト９９ラジオCM「SOFT99 CAR LIFE WITH SONG」

https://www.soft99.co.jp/radio-cm/song-4.php

2024年10月より実施されている新スタイルのラジオCM企画「SOFT99 CAR LIFE WITH SONG」の第4弾。カーライフをテーマに書き下ろした楽曲は、FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS MORNING EDITION 〜ソフト９９ CAR LIFE WITH YOU〜」 (毎週土曜日午前11:00〜11:20）内でラジオCMとしてオンエア。 ※「SOFT99 CAR LIFE WITH SONG」とは

ソフト９９が取り組んでいる、車を長く大切に乗り続けるカーライフスタイル「くるままていらいふ」の啓発活動と共に、カーライフの楽しさや素晴らしさを音楽の力で広く伝えたいというソフト９９の思いに共感した、車が好きで車に強い思い入れのあるアーティストとコラボレーションし、 アーティストが書き下ろした楽曲をラジオCMを通してリスナーに聞いていただく、新スタイルのラジオCM企画。

◾️イベント情報 ◆＜ARIFUJI WEEKENDERS 2026＞

開催日： 5月16日（土）

会場：兵庫県三⽥市 有⾺富⼠公園

HP：https://arifuji.com/

※カメレオン・ライム・ウーピーパイは、12:30〜@ KAZE STAGEでの出演となります。詳しくはOFFICIAL HPをご確認ください。