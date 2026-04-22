4月21日、東京・サンシャインシティ 噴水広場にて、藍井エイルのニューシングル「MONSTER／絵空事」発売記念フリーライブが開催された。2011年のデビュー以来数々のアニメ主題歌を歌い、世界中を熱狂させてきた藍井エイル。4月22日にリリースされるニューシングル「絵空事／MONSTER」は、彼女にとっておよそ3年半ぶりとなるアニメ主題歌となり、TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテー