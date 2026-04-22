◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２２日・マツダ）もはや打撃も本業になってきた。１点リードの１死二、三塁。ヤクルトの先発・山野太一は巡ってきた好機にもひるむことはなかった。初球、外角高めに入ってきた１３６キロのカットボールに反応。迷うことなくバットを振り抜くと、飛球は中堅へ。三塁走者の岩田が悠々と生還した。プロ６年目にして初めての犠飛。ベンチへ戻ると笑みがこぼれた。今季初戦から３戦３勝と勢