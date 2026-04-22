◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜）ＤｅＮＡの京田陽太がファインプレーでチームを救った。６―６の８回２死満塁。打席には桐敷に代わって前川が立った。レイノルズが投じた７球目。力ない打球が遊撃後方へ上がった。レフト前に落ちそうな飛球を遊撃手・京田がダイビングキャッチ。絶体絶命のピンチを切り抜けこの回を終えた。ベンチ前でレイノルズと京田はがっちりと抱き合った。これにはＳＮＳでも「京田