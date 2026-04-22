トヨタ自動車は２２日、豊田章男会長の発言内容や特徴を人工知能（ＡＩ）に学習させた「豊田章男ＡＩ」を公開した。同ＡＩに質問すると、文章だけでなく、豊田氏の声質や口調にそっくりな音声を生成・回答する仕組みとなる。２０２４年１１月に開発が始まり、２５年春から社内向けに提供を始めており、今後、社内研修などでの利用も検討する。今回、静岡県裾野市の実証都市「ウーブン・シティ」の公開に合わせ、報道陣が体験利