4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、4月24日（金）25時より放送・配信の 第5話先行場面カットとあらすじが公開された。原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウ