【北斗の拳】第5話「血の十字架」先行場面カット＆あらすじ公開！
4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、4月24日（金）25時より放送・配信の 第5話先行場面カットとあらすじが公開された。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
4月24日（金）25時からの放送・配信の第5話あらすじと場面カットが先行公開された。
＜第5話「 血の十字架」あらすじ＞
最愛の婚約者ユリアを奪ったシンに対し、怒りの炎を燃やすケンシロウ。シンは眼の前にいるケンシロウの変貌ぶりに驚きを隠せない。南斗孤鷲拳を繰り出し応戦するもケンシロウに技を見切られ焦るシン。自らの不利を悟ったシンは恐ろしい事を実行に移す。シンとケンシロウ、その長きに渡る因縁についに決着の時が迫る……！！
＞＞＞第5話の先行カットを全てチェック！（写真11点）
そして、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』第3話放送・配信を記念して、KING幹部ハート、スペード、ダイヤ、クラブ柄のトランプが当たるXキャンペーンを実施中。
また、第4話の放送・配信を記念して、 ”ケンシロウの七つの胸の傷” デジコンを配布中。透過素材を自分の胸にのせてケンシロウに、下の3つの傷に人差し指・中指・薬指を添えるとシンになりきることができるぞ。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
＜第5話「 血の十字架」あらすじ＞
最愛の婚約者ユリアを奪ったシンに対し、怒りの炎を燃やすケンシロウ。シンは眼の前にいるケンシロウの変貌ぶりに驚きを隠せない。南斗孤鷲拳を繰り出し応戦するもケンシロウに技を見切られ焦るシン。自らの不利を悟ったシンは恐ろしい事を実行に移す。シンとケンシロウ、その長きに渡る因縁についに決着の時が迫る……！！
＞＞＞第5話の先行カットを全てチェック！（写真11点）
そして、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』第3話放送・配信を記念して、KING幹部ハート、スペード、ダイヤ、クラブ柄のトランプが当たるXキャンペーンを実施中。
また、第4話の放送・配信を記念して、 ”ケンシロウの七つの胸の傷” デジコンを配布中。透過素材を自分の胸にのせてケンシロウに、下の3つの傷に人差し指・中指・薬指を添えるとシンになりきることができるぞ。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
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