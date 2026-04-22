【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月19日に開催されたイベント「ゆりゆららららゆるゆり放送室15周年いべんと」にて、七森中☆ごらく部 15周年記念して、Remixアルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』を2026年7月29日に発売することが発表された。TVアニメ『ゆるゆり』は、なもり氏による漫画作品を原作とした女子中学生たちのまったりとした日常を描く「日常系」アニメで、2011年7月より放送が開始。放送