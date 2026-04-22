「高知の中の世界・ワールドイン高知」と題して高知で暮らす外国人などを紹介しています。2回目の今回は、留学生が急増している高知市の専門学校を取材しました。4月16日の朝。高知市小津町の龍馬学園グローバル校舎に今年度（2026年度）、日本語学科に入学する留学生がやってきました。この日到着したのは東南アジアの国・ミャンマー出身の19歳から26歳までの若者19人です。この時期、グローバル校舎の職