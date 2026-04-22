ツンとくるわさびの風味と濃厚なビーフのうま味の組み合わせがクセになる「わさビーフ」。山芳製菓では、わさビーフファンの方をはじめ、多くの人にじゃがいもの収穫体験やポテトチップスについて学ぶことのできる場として、「わさビーフ農場」を運営しています。おはビーフ🐮🥔わさビーフ農場の看板設置の為、茨城県にあるじゃがいも畑🥔に来ました!無事設置完了し、今年もこの季節がやってきたな!と身が引