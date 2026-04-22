東京酒吐座（Tokyo Shoegazer）が約4年ぶりとなるニューアルバム『Remains』を発表した。シューゲイザー的な意匠もまといつつその枠を自在に拡張する作風は、”シューゲイザー”という言葉から連想される音像が拡大解釈され続ける近年の潮流と奇しくも軌を一にしつつ、このバンドにしか生み出せない圧倒的なグルーヴに満ちている。今回のインタビューでは、今作の詳しい成り立ちや、今年1月に渋谷WWW Xで開催されたウィスプ（Wisp