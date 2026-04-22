２２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２４．２４ポイント（１．２２％）安の２６１６３．２４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４１．７６ポイント（１．５９％）安の８８０１．７８ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２２８３億２６０万香港ドル（約４兆６４１３億円）となっている（２１日は２０５１億７７４０万香港ドル）。投資家の慎重スタ