２２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２４．２４ポイント（１．２２％）安の２６１６３．２４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４１．７６ポイント（１．５９％）安の８８０１．７８ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２２８３億２６０万香港ドル（約４兆６４１３億円）となっている（２１日は２０５１億７７４０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。米イランの対立が長期化するとの見方が広がり、原油相場の高止まりも警戒されている。米イランの一時停戦期限を日本時間２３日午前に再々延期する中、トランプ米大統領は２１日、仲介国パキスタンの要請を受け、協議が終了するまでイランとの停戦を無期限に延長すると表明。同時にイラン港湾の封鎖を維持する考えも示した。イラン側は、「海上封鎖が続くことは、紛争の継続を意味する」と米国を非難している。また、ハンセン指数は前日、２月２７日来、約２カ月ぶりの高値水準を回復しただけに、売り圧力の高まりも意識された。ただ、武力衝突が激化するとの懸念は後退。和平交渉は徐々に進むとの期待もあり、下値は限定されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が５．０％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が４．８％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．４％安と下げが目立った。

セクター別では、海運が安い。海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が４．６％、中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が４．５％、東方海外（３１６／ＨＫ）が３．６％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が１．８％ずつ下落した。

ネット関連のテック銘柄も急落。動画配信プラットフォーム大手のビリビリ（９６２６／ＨＫ）が５．８％安、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が４．３％安、中国音楽配信大手の騰訊音楽娯楽集団（テンセント・ミュージック：１６９８／ＨＫ）が３．７％安で取引を終えた。ハンセン科技（テック）指数は１．９％安と続落。他の主要指数をアンダーパフォームした。

半面、半導体セクターは物色される。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が８．３％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が６．５％高、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．０％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．５％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が２．８％高で引けた。半導体パッケージング・テスティング機器大手のＡＳＭＰＴについては、１〜３月期決算の利益３倍が好感されている。株価は１５２．２０香港ドルと連日で上場来高値を更新した。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５２％高の４１０６．２６ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。証券、不動産、素材、医薬、自動車なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、運輸、軍需産業、公益、保険、食品飲料も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）