◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）西武は今季初の３連勝をかけ、本拠地でソフトバンク戦を戦う。開幕から不動のリードオフマンを務めるも、前日の同戦で負傷し離脱した桑原に代わり、長谷川信哉外野手が「１番・一塁」でスタメン出場。不振から２１日に復帰した西川愛也外野手も、２戦連続でスタメンに名を連ねた。先発の高橋光成投手は今季４試合目で初めて古賀悠斗捕手とバッテリーを組む。ス