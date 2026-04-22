【NOLVA Reactor Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5, Playstaion4, Windows PC】 6月 発売 価格：19,980円 HORIは、レバーレスコントローラー「NOLVA Reactor Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5, Playstaion4, Windows PC」を6月に発売する。価格は19,980円。 本商品は、同社のレバーレスコントロ