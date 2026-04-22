芹澤インターナショナルは22日、マネジメントをする藤田寛之が3月1日より「株式会社ジャパックス」（本社・東京都）とスポンサー契約を結んだことを発表した。ヘッドウエア（右サイド）にワッペンを掲出して戦う。今週はスポンサー推薦で米シニアのPGAツアー・チャンピオンズの「Mitsubishi Electric Classic」（米国ジョージア州）に出場する。藤田は国内男子ツアー通算18勝で2012年に賞金王を獲得。シニア入り後は国内で3勝を挙