秋から春がとにかく長いフィンランドでは、百夜のシーズン夏になると待ってましたとばかりに野外フェスがとても盛んで、ジャンルを問わなければほぼ毎週末どこかで何かのフェスが開催されていて、少し前にきいた話では夏10週間の間に200以上のフェスが開催されているらしい。そろそろ今年の出演ラインナップが出揃ってきたので、今回はその中からロック・メタル系のフェスをいくつかピックアップして紹介。昨年のフィンランド最大