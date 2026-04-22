【連載】Hiroのもいもいフィンランドvol.159「フィンランドの夏は野外フェスの宝庫！ロック・メタル系フェスをいくつか紹介」
秋から春がとにかく長いフィンランドでは、百夜のシーズン夏になると待ってましたとばかりに野外フェスがとても盛んで、ジャンルを問わなければほぼ毎週末どこかで何かのフェスが開催されていて、少し前にきいた話では夏10週間の間に200以上のフェスが開催されているらしい。そろそろ今年の出演ラインナップが出揃ってきたので、今回はその中からロック・メタル系のフェスをいくつかピックアップして紹介。
＜NUMMIROCK＞
2026年6月17日‐20日
場所：ヌンミヤルヴィ Kauhajoki
6月17日（水）：Barathrum, Suotana, Ruoska, Vermilia
6月18日（木）：Satyricon, Swallow the Sun, Gearea, Grave, UADA, DeathbyRomy, Wolfheart, …And Oceans, Ikinä, Slow Fall, Thyrargo, Kneel Before the Death
6月19日（金）：Black Veil Brides, Moonsorrow, Stam1na, Immortal, Decessus, Omnium Gatherum, Kaunis Kuolematon, Pikakassa, Stoned Statues, Hanging Garden, Plaguebreeder, Eartheria, Noiduin, Inborn, Tendency
6月20日（土）：Gloryhammer, Battle Beast, Rise Of The Northstar, Lost Society, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Eläkeläiset, Nyrkkitappelu, Boycott, Kalevauva, Saa kiljua
このフェスは会場近くにホテルがなく、車での送迎が無理な場合はキャンプ（予約が必要）になります。もしくはフェス開催期間中臨時のロックバスが運行されるものの、わりと近場でホテルがあるセイナヨキからフェス会場には水、木、金とバスが出ますが（片道所要時間約1時間40〜50分）フェス会場からセイナヨキに戻れる臨時バスはフェス終了後の翌日の日曜のみになるので、アウトドアが苦手な方は注意を。
詳細はこちら： https://nummirock.fi/etusivu
＜TUSKA＞
2026年6月26日‐28日
場所：ヘルシンキ Suvilahti
6月26日（金）：Megadeth, D-A-D, Pain, Blood Incantation, Lost Society, Gatecreeper, Skindred, Bloodred Hourglass, Ensiferum, Loudness, Warmen, aurorawave, Awake Again, Slope, Kneel Before The Death, Lunarsea, Nenerchy, Ashes of Perishing, JellyDixx, Scythe of Sorrow
6月27日（土）：Bad Omens, Trivium, P.O.D., Kublai Khan TX, The Plot In You, Paleface Swiss, Rivers of Nihil, HOKKA, Caskets, Swallow The Sun, The Funeral Portrait, Majestica, Dogma, Melrose Avenue, The Callous Daoboys, 802, Survivors Zero, Kallomäki, Omnivortex, Despiser, Dying Reverie, Shere Khan
6月28日（日）：Bring Me The Horizon, Amorphis, Tarot, Stam1na, Queensrÿche, Malevolence, Soilwork, The Browning, Sara, Return To Dust, Neckbreakker, Allt, Atlas, Kajos, Rukous, Necrotic Ooze, NITRIK, Suicide Chain
詳細はこちら：https://tuska.fi/
フィンランド最大のメタルフェスで去年「Hiroのもいもいフィンランドvol.149」でこのフェスのレポを書いたので、読んでもらえたら会場の雰囲気伝わると思います。
https://barks.jp/news/1001980/
＜JOHN SMITH ROCK FESTIVAL＞
2026年7月16日‐18日
場所：ラウカー Peurunka
7月16日（木）：The Gathering, Decapitated, Mokoma, Sharon, Masterplan, Awake Again
7月17日（金）：Epica, Carcass, Beast In Black, Nestor, Sirenia, Tiamat, Herra Ylppö, Kaunis Kuolematon, Marianas Rest, St. Aurora
7月18日（土）：Floor Jansen, Amorphis, H.E.A.T., Coroner, Eclipse, Mors Principium Est, Seven Spires, Steve ‘n’ Seagulls, Sparzanza, For My Pain
詳細はこちら：https://johnsmith.fi/en/frontpage/
＜KUOPIOROCK>
2026年7月23日‐25日
場所：クオピオ Väinölänniemiスタジアムと周辺
7月23日（木）：Amorphis, Danko Jones, The 69 Eyes, Von Hertzen Brothers, Uniklubi, Ellinoora, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona Band, Aino & Hajonneet, SKYB - Ysäriltä ja takaisin, Jatkoroikka666, Northern Doom, Violet Garden
7月24日（金）：W.A.S.P., Tarot, Turmion Kätilöt, Dingo, Lordi, HOKKA, Maija Vilkkumaa, Viivi, Nyrkkitappelu, Aliisa Syrjä, SKYB - Ysäriltä ja takaisin, Mummopunk, Avohaava, Southern Cross, Woundstripe
7月25日（土）：Eppu Normaali, Käärjä, Charon, Negative, Kylamydia, Happo Radio, Neljä Ruusua, Atomirotta, Mira Luoti, SKYB - Ysäriltä ja takaisin, Savo, Kantor, Terromania, Licuation
詳細はこちら：https://kuopiorock.fi/
＜ROKKI RAIKAA TAMPERE＞
2026年7月24日‐25日
場所：タンペレ Hakametsän jäähallin piha（ハカメツァのアイスホールの庭）
7月24日（金）：Amorphis, Stratovarius, Sonata Arctica, H.E.A.T., Klamydia, Kotiteollisuus, Poets of the Fall, Eläkeläiset
7月25日（土）：Cemetery Skyline, Apocalyptica, Lost Society, Michael Monroe, Marko Hietala, Steve´n´Seagulls, Tarot
(加えて両日ともpriorityチケットエリアにてサプライズの出演あり）
このフェス ROKKI RAIKAAは7月3日 ‐ 4日 フィンランド北部のオウルでもあり、出演日は入れ替わってたりするものの、2日間のラインナップはタンペレと同じ。
どちらのフェスも詳細はこちら：https://rokkiraikaa.fi/
＜BALTIC METAL STORM＞
2026年7月31日‐8月1日
場所：トゥルク Linnanpuisto（トゥルク城横の公園）
7月31日（金）：Beast In Black, Stratovarius, The 69 Eyes, Tarot, Wolfram, Michael Monroe
8月1日（土）：Stam1na, Nestor, Lost Society, Arion, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Black Sun, Marko Hietala
今年初めて開催されるメタルフェス。
詳細はこちら：https://balticmetalstorm.fi/
＜HELLSINKI METAL FESTIVAL＞
2016年8月7日‐8日
場所：ヘルシンキ Nordis
8月7日（金）：Accept, Black Label Society, Carcass, Carpenter Brut, Bloodbath, Unleashed, Sanguisugabogg, Blackbraid, Cryptopsy, Vreid, Omnium Gatherum, Ikinä, Mawiza, Wormwood, Brymir, Horizon Ignited
8月8日（土）：Opeth, Paradise Lost, Triptykon performs Celtic Frost, The Kovenant, Misphyrming & Nergal perform Behemoth’s Sventevith, Misphyrming, Horna, Ill Niño, Cyan Kicks, Kalmah, Tungsten, Iotunn, Orly, Assemble The Chariots, Sepulchral Curse
会場のNordisはヘルシンキアイスホールの庭で、アイスホールの中ではハンドメイドのアクセサリー店やこのジャンルのダークな美学と密接した厳選されたビジュアルアートコレクション「Dark Art Gallery」の展示会も予定されている。
詳細はこちら：https://hellsinkimetalfestival.fi/
出演者は変更の可能性もあり。
前売りチケットは指定された場所で事前にブレスレットに交換しておく必要がある場合が多いです。入場の際にはたいてい手荷物検査ありで、危険物の持ち込みは禁止。飲み物はフタをあけてない0.5リットル以下のペットボトルの水やソフトドリンクは持ち込めるフェスもあれば、持ち込めないフェスもあるので各フェスのサイトでチェックを。小さい空のペットボトルは持ち込み可能で中の給水場で水を入れることができるフェスは多いです。一眼レフカメラは撮影許可が必要。スマホとポケットカメラでの撮影はたいていの場合可能。キャッシュレスで現金での支払いができないフェスもあるのでお気を付けください。フェス会場に傘の持ち込みはたいてい禁止なので、お天気悪そうな場合はカッパをお忘れなく。日中は暑くても夜になると10℃以下で寒いなんてこともよくあるので天気予報チェックお忘れなく。VIPエリアがステージ前にとられてることはたまにある程度でめずらしく、たいていは横にある場合が多く、後ろの場合も。
他にもジャンルいろいろにフェスはたくさんあるので、夏にフィンランドに来る予定のある音楽好きの方、百夜のシーズンのフィンランドの夏フェスを予定に入れて生ライブ思いっきり楽しむのもいいかも。
文◎Hiromi Usenius