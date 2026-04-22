【第120弾 豪華ウイスキーみくじ】 発売日：4月22日 価格：3,980円（別途送料990円） 販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了） シングルモルトウイスキー「山崎18年」 アップライジングは、ウイスキーくじ「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」の販売を4月22日より開始した。価格は3,980円で、送料は990円。 ウイスキーく