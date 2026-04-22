Mizkan（以下ミツカン）と徳島県、美馬市、全国農業協同組合連合会徳島県本部（JA全農とくしま）、徳島県農業協同組合（JA徳島県）は3月30日、「ゆずの産地振興に関する連携協定」を締結した。5者は連携協定に基づき、ユズの生産から集荷、加工、販売に至るバリューチェーンを構築することで、地域農業の発展、地域経済の活性化を目指す。3月30日には締結式が開かれ、ミツカンの槇亮次社長兼CEO、徳島県の後藤田正純知事、美