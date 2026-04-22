キッコーマンはレシピサイト「ホームクッキング」で人気の「サプリ副菜」をまとめた電子書籍「キッコーマンのサプリ副菜」（Vol.1、Vol.2）を「キッコーマンE-BOOKSシリーズ」の第1弾として発売した。「サプリ副菜」は、不足しがちなビタミンやミネラルなどの気になる栄養素を手軽に献立にプラスできる副菜のレシピ。3月現在で112件を掲載する。「サプリ副菜」の人気レシピをセレクトして再編集した電子書籍「キッコーマンの