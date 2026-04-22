高市首相（自民党総裁）は２２日午前、東京・九段北の靖国神社を参拝した自民の有村総務会長を通じ、党総裁として玉串料を奉納した。私費で納めたとみられる。同神社の春季例大祭に合わせたもので、首相は２１日には神前に供える真榊（まさかき）を奉納していた。例大祭期間中の参拝は見送る方針だ。高市内閣からは、城内成長戦略相が２２日午前、同神社を参拝した。