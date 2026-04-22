冬の間、閉鎖されていた下高井郡山ノ内町の志賀高原と群馬県を結ぶ「志賀草津高原ルート」が22日、開通しました。ゲートの前には県内外から訪れた車やバイクなど約50台が列を作りました。先頭に並んだ人は「きのうの午後2時に着いたんですけど、火曜日の朝、夜勤が終わってそのままこちらに向かった。」午前10時の開通に先立ち、関係者が今シーズンの安全を祈願しました。人気スポットのルート沿いにある